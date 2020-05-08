Россия предоставила УЕФА гарантии по Евро-2020. Стадион в Санкт-Петербурге за месяц до этого примет финал ЛЧ

Санкт-Петербург остался в числе мест проведения перенесенного Евро-2020.

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Об этом заявил генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин.



— Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и ведомствами проделана большая работа, — рассказал Сорокин в интервью ТАСС.



Напомним, чемпионат Европы 2020 должен пройти в 12 городах и странах, включая российский Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год, но будет сыгран в прежние даты: 12 июня — 12 июля.



Также в мае 2021 года стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов.