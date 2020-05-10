Международная федерация футбола уверена, что к чемпионату мира в Катаре будут найдены способы смягчения воздействия коронавируса на футбол.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет зимой 2022 года.
- Может ли быть перенесен ЧМ-2022? Мировое футбольное сообщество демонстрирует отличный дух сотрудничества, солидарности и единства, благодаря которому ФИФА уверена, что в сотрудничестве с федерациями и другими ключевыми заинтересованными сторонами будут найдены решения для смягчения воздействия COVID-19 на футбол, – приводит слова представителя ФИФА "Р-Спорт".
Ранее чемпионат Европы 2020 был перенесен на следующее лето в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в мире зафиксировано более четырех миллионов заражений.
ФИФА ответила на вопрос о возможном переносе чемпионата мира 2022 года
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