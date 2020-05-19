Амстердам и Лондон пока не предоставили УЕФА гарантии о проведении Евро

Столицы Нидерландов и Великобритании на данный момент не отправили документы в УЕФА, подтверждающие готовность проведения матчей чемпионата Европы в следующем году.

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Об этом сообщает The Times. Остальные города-организаторы свое участие подтвердили. Источник утверждает, задержка Лондона связана с юридическими тонокостями. Журналист Василий Конов пишет в своем телеграме, что "от Амстердама бумаги пришли и там технические нюансы, которые не должны повлиять на процесс".Напомним, чемпионат Европы 2020 был перенесен на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.