Алексей Сорокин: Петербург сможет провести и финал ЛЧ, и матчи Евро

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин заявил, что у России не будет проблем с проведением чемпионата Европы-2020, который состоится в 2021 году.

Фото: ТАСС