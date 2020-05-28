"Нет сомнений, что мы сможем провести все матчи чемпионата Европы. Конечно, Петербург сможет провести и финал ЛЧ, и матчи Евро. Город предназначен для больших массовых мероприятий.
Работа усложнилась - все перенеслось на год, заморозилось. Прилагаем силы, чтобы уместиться в тот бюджет, что у нас был. Это сложная задача", - сказал Сорокин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Евро-2020 перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Алексей Сорокин: Петербург сможет провести и финал ЛЧ, и матчи Евро
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин заявил, что у России не будет проблем с проведением чемпионата Европы-2020, который состоится в 2021 году.
Фото: ТАСС
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