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Оздоев: сборную России любят везде

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопрос, в каком городе поддержка национальной команды была самой яркой.
Фото: РИА Новости
- Сборную любят везде. Ее воспринимают как часть нашей страны. Во всех городах стадионы были заполнены, а поддержка была потрясающая. Это было очень круто! - цитирует Оздоева Спорт уик-энд.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная России сыграла в Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде.

В нынешнем сезоне в составе "Зенита" 27-летний Оздоев провёл 20 матчей в Премьер-лиге, забил три гола и отдал три голевые передачи.


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Теги: Оздоев Зенит Евро-2020 Сборная России
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