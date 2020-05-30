- Сборную любят везде. Ее воспринимают как часть нашей страны. Во всех городах стадионы были заполнены, а поддержка была потрясающая. Это было очень круто! - цитирует Оздоева Спорт уик-энд.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная России сыграла в Саранске, Нижнем Новгороде и Калининграде.
В нынешнем сезоне в составе "Зенита" 27-летний Оздоев провёл 20 матчей в Премьер-лиге, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Оздоев: сборную России любят везде
Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопрос, в каком городе поддержка национальной команды была самой яркой.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!