Напомним, что на мировом первенстве в России команда Черчесова добралась до четвертьфинала, в котором уступила сборной Хорватии в серии 11-метровых ударов.
В рамках 1/8 россияне выбили из турнира Испанию.
- При подготовке к чемпионату мира пришлось много чего выслушать и прочитать, это да. Критики хватало, и я это прекрасно понимаю. Да, мы рисковали в те два года подготовки к домашнему чемпионату мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников.
Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно. Как показал сам чемпионат мира, мы не ошиблись в своей стратегии, - приводит слова Черчесова "Деловой Петербург".
Сборная России пробилась на чемпионат Европы 2020 года, однако турнир был перенесён на 2021 в связи с пандемией коронавируса.
Черчесов - о подготовке к ЧМ-18: у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах подготовки национальной команды к домашнему чемпионату мира в 2018 году.
Фото: Rusfootball.info
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