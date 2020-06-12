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Сорокин: теоретически Петербург сможет принять больше матчей Евро

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург в случае необходимости сможет принять больше матчей Евро-2020.
Фото: Матч ТВ
"Есть вопросы по двум-трем городам, но в целом УЕФА исходит из того, что концепция сохранится, и все 12 городов примут матчи Евро.

Сможет ли Санкт-Петербург принять больше матчей, если какие-то города не смогут этого сделать? Теоретически это возможно. Любой город может принять больше матчей, чем запланированные четыре. Но об этом пока рано говорить", - сказал Сорокин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, чемпионат Европы должны был пройти нынешним летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующий год.

Санкт-Петербург должен провести 3 матча группового этапа и 1 матч 1/4 финала.

Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Финляндией и Данией. Две игры подопечные Станислава Черчесова проведут дома.


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Теги: Сорокин
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