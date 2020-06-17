Евро-2020 пройдет во всех запланированных 12 городах

Все 12 городов-организаторов Евро-2020 смогут принять матчи в следующем году.

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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Игры чемпионата Европы пройдет в двенадцати городах с 11 июня по 11 июля. Напомним, города-организаторы Евро-2020 это Санкт-Петербург, Глазго, Мюнхен, Лондон, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Баку, Рим, Амстердам, Будапешт и Бильбао.



Финальный матч состоится на стадионе "Уэмбли" в столице Великобритании.