Опубликован обновленный календарь финальной стадии Евро

УЕФА опубликовал на своем сайте полный календарь финальной стадии чемпионата Европы, который пройдёт в следующем году с 11 июня по 11 июля.

Фото: Вести.ру

11 июня

Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)



12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)



13 июня

Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон)

Группа C: Австрия — победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)



14 июня

Группа D: Победитель плей-офф Пути C — Чехия (15:00, Глазго)

Группа E: Польша — победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)

Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)



15 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Португалия (18:00, Будапешт)

Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен)



16 июня

Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку)

Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим)



17 июня

Группа C: Украина — победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам)



18 июня

Группа E: Швеция — победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)

Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго)

Группа D: Англия — победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)



19 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Франция (15:00, Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен)

Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)



20 июня

Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим)

Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку)



21 июня

Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A — Нидерланды (18:00, Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест)

Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)



22 июня

Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон)

Группа D: Хорватия — победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)



23 июня

Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (18:00, Бильбао)

Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия — победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт)



24 и 25 июня — дни отдыха



1/8 финала



26 июня

1: 2A — 2B (18:00, Амстердам)

2: 1A — 2C (21:00, Лондон)



27 июня

3: 1C — 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)



28 июня

5: 2D — 2E (18:00, Копенгаген )

6: 1F — 3A/B/C (21:00, Бухарест)



29 июня

7: 1D — 2F (18:00, Дублин)

8: 1E — 3A/B/C/D (21:00. Глазго)



30 июня и 2 июля — дни отдыха



Четвертьфиналы



2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)



3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00, Рим)



4 и 5 июля — дни отдыха



Полуфиналы



6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)



7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)



8, 9, 10 июля — дни отдыха



Финал



11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)