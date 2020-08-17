"Такая нестандартная ситуация внесла изменения в работу тренерского штаба. Наша главная задача — грамотно действовать в этот период с учетом сложившихся обстоятельств. Отмечу, что дистанционный формат нам очень хорошо знаком, в сборной приходится постоянно работать таким образом, ведь футболисты большую часть времени находятся в расположении своих клубов. Но мы всегда на связи с игроками, общаемся в видеорежиме, когда того требует ситуация", - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.
Также главный тренер сборной России сообщил, что список игроков для подготовки к играм Лиги наций будут объявлены 24 или 25 августа.
Напомним, что в рамках данного турнира национальной команде предстоят встречи со сборными Сербии, Венгрии и Турции. Последний свой матч сборная России провела 19 ноября 2019 года в Сан-Марино, где обыграла хозяев поля со счётом 5:0.
Черчесов: сборной России хорошо знаком дистанционный формат подготовки к матчам
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка национальной команды к ближайшим матчам с учётом пандемии COVID-19.
Фото: РФС
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