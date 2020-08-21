Об этом сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".
Свое выступление команда Станислава Черчесова начнет 3 сентября матчем против сборной Сербии. 11 октября сборная России встретится с Турцией, а 14 октября с Венгрией.
Все матчи пройдут без зрителей.
Сборная России осенью проведет матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"
Сборная России осенью проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе московского "Динамо".
Фото: Sportbox
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