Молодежная сборная России занимает 1 место в отборочной группе на Евро-2021.
Максименко и Чалов вошли в состав молодёжной сборной на матчи с Польшей и Болгарией
Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав национальной команды на отборочные матчи Чемпионата Европы 2021 года.
Фото: РФС
Главным тренером молодёжки является Михаил Галактионов. Напомним, что в рамках отбора к Евро в ближайших играх сборная России встретится с Болгарией и Польшей. Матчи пройдут 4 и 8 сентября соответственно.
Молодежная сборная России занимает 1 место в отборочной группе на Евро-2021.
Молодежная сборная России занимает 1 место в отборочной группе на Евро-2021.
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