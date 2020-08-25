"Я удивлен в составе сборной лишь отсутствием Габулова. Ну и что, что он не играет. Он в отличной форме и уже приглашался, когда был без клуба. И самое главное, что и играть ему не приходилось. Так что же помешало? Здоровья Владимиру, в общем, я забеспокоился", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что сборной России в рамках Лиги наций предстоит 3 сентября встретиться дома с командой Сербии, а 6 сентября состоится выездной матч против команды Венгрии.
Уткин пошутил по поводу отсутствия Габулова в заявке сборной России на матчи Лиги наций
Комментатор и блогер Василий Уткин в ироничной форме высказался об отсутствии вратаря Владимира Габулова в заявке сборной России на матчи Лиги наций.
Фото: ютуб-канал Василия Уткина
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