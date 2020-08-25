"Я всегда говорил и буду говорить: мы никого не просили это делать и просить не собираемся. Каждый сам принимает решение по гражданству. Если юридически он сможет выступать в сборной, то мы будем обращать внимание на этого футболиста", - заявил Черчесов для "Р-Спорт".
Напомним, что Малком перешёл в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". В составе "сине-бело-голубых" в чемпионате России бразилец провёл 16 матчей и забил 5 голов. Малком провёл 11 матчей в сборной Бразилии U-20, но к основной команде так и не привлекался.
Черчесов - о возможной натурализации Малкома: просить кого-то взять гражданство мы не собираемся
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможной натурализации бразильского полузащитника "Зенита" Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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