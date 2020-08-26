Представлена обновленная форма сборной России

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", - говорится в сообщении компании Adidas.
Напомним, что презентация формы сборной России состоялась в ноябре прошлого года, однако из-за перевернутого российского флага было принято решение разработать новый дизайн.
На Евро-2020 сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.