Сборная Италии презентовала новую форму

View this post on Instagram

.@pumafootball presenta il nuovo Home kit della #Nazionale?? ispirato alla cultura del rinascimento ?? Link in bio ?? . ?? #Chiellini: “La maglia della Nazionale rappresenta la passione di milioni di tifosi nel mondo” . . #vivoazzurro . @pumafootball present the new Italy ?? Home kit, inspired by Renaissance culture . ?? #Chiellini: “The #Azzurri shirt represents the passion of millions of fans around the world” . . #vivoazzurro