Дзюба: мой гол? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам

Нападающий Артем Дзюба после победы над сборной Сербии рассказал о втором своем забитом голе в этом матче.
Фото: © РИА Новости
Встреча 1-го тура Лиги наций завершилась со счетом 3:1. Дзюба отметился двумя забитыми мячами.

"Мой гол? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам. Каждый день отвечаем действиями, а не словами", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Также футболист отметил, что команде не хватало поддержки болельщиков в матче и эмоций.

6 сентября в рамках 2-го тура Лиги наций Россия на выезде сыграет против Венгрии.

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Теги: Дзюба Сборная России Сборная Сербии
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