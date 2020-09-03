Встреча 1-го тура Лиги наций завершилась со счетом 3:1. Дзюба отметился двумя забитыми мячами.
"Мой гол? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам. Каждый день отвечаем действиями, а не словами", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Также футболист отметил, что команде не хватало поддержки болельщиков в матче и эмоций.
6 сентября в рамках 2-го тура Лиги наций Россия на выезде сыграет против Венгрии.
Дзюба: мой гол? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам
Нападающий Артем Дзюба после победы над сборной Сербии рассказал о втором своем забитом голе в этом матче.
Фото: © РИА Новости
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