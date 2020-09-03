Напомним, встреча завершилась победой сборной России со счетом 3:1.
"Хороший соперник, игра была тяжелой. Главное, что набрали 3 очка. Мой гол? Я находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную", - сказал Караваев в эфире "Матч Премьер".
6 сентября сборная России в гостях сыграет против сборной Венгрии.
Караваев: эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную
Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал свой гол в ворота сборной Сербии в 1-м туре Лиги наций.
Фото: © РИА Новости
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