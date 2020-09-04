Евгеньев и Кучаев не забили, но лучшие, Игнатьев – провал. Оценки российской молодежки за игру с Болгарией

Сафонов - б/о. Говорят, что Матвей и Максименко нужнее в молодежной сборной, но сегодня в воротах нашей молодежки мог бы сыграть любой – Сафонову пришлось отразить лишь один дальний удар по центру.
Рассказов - 3.0. Аналитик «Сочи» Евгений Шевелев, рассуждая о причинах исчезновения Николая из состава «Спартака», охарактеризовал его как игрока, который и ничего плохого не делает, и ничего хорошего. Ну вот примерно такую игру сегодня и выдал Николай – в атаке не помог, в обороне не косячил.
Дивеев - 4.0. Неброский надежный матч, ознаменовавшийся уже третьим голом Игоря в этом отборе. Вряд ли это хорошо характеризует партнеров Дивеева, но именно он лучший бомбардир команды.
Евгеньев - 4.5. Роман великолепно отборолся перед вторым голом и выкатил мяч под удар Дивееву. Голевая передача очень справедлива, поскольку и помимо этого эпизода Роман минимум трижды совершал впечатляющие подключения в атаку с игры, к которым болгары были не готовы. Продвижение вперед с помощью центрального защитника – чуть ли не самый частый и эффективный прием команды Галактионова сегодня.
Круговой - 3.0. В отличие от Рассказова, поярче сыграл в атаке, отметился и классным дальним ударом, однако с его фланга в первом тайме прилетели две опасные передачи в штрафную.
Умяров - 3.0. После гола на первой минуте казалось, что Россия легко разнесет соперника. Реальность оказалась более прозаичной. Дуэт центральных полузащитников несколько раз давал болгарам быстро набегать на опорную зону и не обеспечил команду полную инициативу в центре поля.
Обляков - 3.0. К Ивану относится все то, что написано об Умярове – бонусом капитану молодежки разве что начало первой голевой комбинации.
Глушенков - 4.0. Очень круто разобрался в голевом эпизоде, хорошо контролировал мяч, но порой его передерживал. Тем не менее, игра однозначно в актив. Вряд ли вне топ-6 есть команды, которым аренда Максима не была бы интересна и полезна.
Кучаев - 4.5. Лучший игрок августа в РПЛ подтвердил свою отличную форму. Константин проникся позицией десятки и отдал несколько шикарных передач, в том числе на гол Глушенкову. Вскоре еще и навешивал на Максима, но тот не успел акцентированно пробить головой.
Лесовой - 3.0. Не очень подтвердил статус одного из лучших дриблеров РПЛ и амбиции перед ожидаемым переходом в «Динамо», первая замена Галактионова.
Игнатьев - 2.0. Год назад в Болгарии Иван сменил Чалова и уже через 23 минуты был изгнан с поля за неспортивное поведение. Парень должен был повзрослеть, но ничего не изменилось: после толчка со стороны болгарского защитника психанул и понесся ему мстить. Непонятно, как турецкий судья не дал ему даже желтой. Ну а по игре – не успел никуда, не выиграл ничего, единственный опасный удар катнул в защитника.
Ломовицкий - 3.5. Выглядел чуть активнее Лесового. По крайней мере, сольным проходом создал голевой момент Уткину.
Сулейманов - 2.0. Недавние краснодарские топ-таланты удручают. Россия вообще не атаковала правым флангом, поэтому Шапи толком вступил в игру три раза – и всякий очень слабо направлял мяч куда-то к углу штрафной. Вообще мимо.
Уткин - 3.0. Принимал активное участие в вольном отрезке сборной России после второго гола, но после паса Ломовицкого стоило бы попасть в створ.
Глебов, Голубев - б/о. Что-то испортить не успели – все уже было решено, россияне спокойно довели игру до победы.
Фото: Александр Федоров / СЭ
Евгеньев и Кучаев не забили, но лучшие, Игнатьев – провал. Оценки российской молодежки за игру с Болгарией
Глушенков забил уже на первой минуте, а на 65-й в атаке зарешали центральные защитники.
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