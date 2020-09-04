Болгары нам не соперник. Российская молодежка стала еще ближе к Евро-2021, впереди - главный матч отбора

Команда Галактионова сохранила первое место в группе 5. Голы Глушенкова и Дивеева после голевых передач Кучаева и Евгеньева обеспечили уверенную победу над молодежной сборной Болгарии.
Выйти в финальную часть чемпионата Европы 2021 года среди молодежных сборных можно несколькими способами. Занять второе место в группе и выиграть стыки. Стать лучшим среди команд, занявших второе место в своей группе, и попасть на Евро напрямую. Но самый надежный вариант - оказаться сильнее всех своих соперников и квалифицироваться с первого места. Именно к этому уверенной поступью и идет наша молодежка. Очередной шаг к успеху был сделан после победы над Болгарией.

Однако перед игрой никто не ожидал легкой прогулки. До сегодняшнего вечера болгары пропустили только 1 гол и славились самой надежной обороной в нашей группе. К тому же первая встреча между Россией и Болгарией, прошедшая год назад в Софии, завершилась нулевой ничьей, а наши ребята доигрывали ее в меньшинстве.

Но в этот раз защита болгарской молодежки дала сбой уже на первой минуте. Разыграв мяч с центра поля, сборная России за 27 секунд и за 10 передач довела его до Глушенкова, который не заметил сопротивления со стороны Ляскова и эффектно пробил в нижний правый от себя угол. Для нас, безусловно, это было идеальное начало встречи.


Ранний гол позволил спокойно контролировать ход встречи и не форсировать развитие событий. Бросалось в глаза, что физические кондиции и сыгранность игровых сочетаний у подопечных Галактионова на данный момент лучше, чем у соперника. Да, были ошибки у отдельных игроков как на чужой половине поля, так и на своей. Но главное - россияне не позволяли болгарам создавать по-настоящему опасные моменты и сами при этом соорудили достаточно много интересных подходов.

Поводов для беспокойства наша молодежка не давала. Разве что можно придраться к тому, что преимущество в счете долгое время было минимальным. Например, более продуктивной могла быть связка "армейца" Кучаева со "спартаковцем" Глушенковым, которые неплохо комбинировали, но не всегда доводили дело до точного удара. Впрочем, по-настоящему серьезной опаски за результат и даже за то, что счет так и останется 1:0, все-таки не возникало. Второй гол, забитый за 26 минут до конца матча, был вполне логичен и ожидаем.

Забавно, конечно, что решающие роли во второй голевой атаке сыграли центральные защитники нашей сборной. Евгеньев, проведший шикарный матч, вышел победителем из борьбы с двумя болгарами у чужой штрафной и отдал голевую передачу на Дивеева, который не побежал раньше времени "домой" после штрафного, а остался у ворот Наумова и забил свой уже третий гол в этом отборочном турнире. Сомнений в исходе встречи после этого эпизода не осталось.


Впрочем, тренерскому штабу есть над чем еще поработать. К примеру, над уже вскользь упомянутой реализацией своих моментов. 2 гола - хорошо, но были шансы забивать и 3, и 4. Также наверняка не будет лишним провести работу с Игнатьевым, который был далеко не лучшим по игре и при этом в очередной раз допустил эмоциональный срыв. Ивану исключительно повезло, что за его откровенно грубый и хамский фол в первом тайме турецкий судья не показал карточку. Игнатьев вполне мог подставить команду, ведь после обострения травмы у Чалова кроме него в сборной нет ни одного нападающего, а впереди важнейший матч с Польшей.

Кстати, о нем. 8 сентября в городе Лодзь наша сборная сыграет ключевую игру отборочного турнира на молодежное Евро-2021. На данный момент россияне лидируют в группе 5 и опережают ближайшего соперника, Польшу, на 4 очка. Все в руках команды Галактионова. Но стоит помнить, что у поляков один матч в запасе. И в случае победы в очной встрече контроль над ситуацией перейдет к ним. Так что, сборной России крайне важно не ограничиться уверенным успехом во встрече со сборной Болгарии и добыть очки в Польше.

Фото: Спорт-Экспресс, РФС

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Теги: Молодежная сборная России Глушенков Кучаев Евгеньев
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