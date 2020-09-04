Болгары нам не соперник. Российская молодежка стала еще ближе к Евро-2021, впереди - главный матч отбора

Команда Галактионова сохранила первое место в группе 5. Голы Глушенкова и Дивеева после голевых передач Кучаева и Евгеньева обеспечили уверенную победу над молодежной сборной Болгарии.