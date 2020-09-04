Сборная Белоруссии уступила Албании, Австрия обыграла Норвегию

Сборная Белоруссии потерпела поражение от Албании в 1-м туре Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре белорусская сборная в гостях сыграет с Казахстаном, а Албания дома примет Литву.

Лига наций УЕФА

1 тур

Беларусь - Албания 0:2


Голы: Чикалеши, 23, Баре, 79

Беларусь: Гутор, Бордачёв, Наумов, Мартынович, Золотов (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич, Селява (Хачатурян, 46), Яблонский (Бахар, 86), Нехайчик, Лисакович

Албания: Стракоша, Гьимшити, Дермаку, Хюсай, Траши (Роши, 68), Весели, Гясула, Абраши, Баре, Манай (Михай, 90), Чикалеши (Балай, 72)

Предупреждения: Абраши, 75, Драгун, 82

В другом матче Австрия оказалась сильнее Норвегии - 2:1.

Лига наций УЕФА

1 тур

Норвегия - Австрия 1:2


Голы: Грегорич, 35, Забитцер, 54 (пен.), Холанд, 66

Норвегия: Ярстейн, Алеесами, Аер, Региниуссен, Элабделлауи, Торсби (Линнес, 61), Норманн, Берге, Йохансен (Хенриксен, 68), Кинг (Сёрлот, 64), Холанд

Австрия: Шлагер, Пош, Ляйнер, Ульмер, Хинтереггер (Драгович, 40), Баумгартнер, Шлагер, Ильзанкер, Онисиво (Баумгартлингер, 86), Грегорич (Грбич, 79), Забитцер

Предупреждения: Норманн, 51, Ляйнер, 68, Линнес, 76, Сёрлот, 78, Холанд, 85, Драгович, 87

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Теги: Сборная Белоруссии Сборная Албании Сборная Норвегии Сборная Австрии
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