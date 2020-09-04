Сборная Белоруссии уступила Албании, Австрия обыграла Норвегию

Лига наций УЕФА



1 тур



Беларусь - Албания 0:2

Лига наций УЕФА



1 тур



Норвегия - Австрия 1:2

Сборная Белоруссии потерпела поражение от Албании в 1-м туре Лиги наций.Встреча завершилась со счетом 0:2.В следующем туре белорусская сборная в гостях сыграет с Казахстаном, а Албания дома примет Литву.: Чикалеши, 23, Баре, 79: Гутор, Бордачёв, Наумов, Мартынович, Золотов (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич, Селява (Хачатурян, 46), Яблонский (Бахар, 86), Нехайчик, Лисакович: Стракоша, Гьимшити, Дермаку, Хюсай, Траши (Роши, 68), Весели, Гясула, Абраши, Баре, Манай (Михай, 90), Чикалеши (Балай, 72): Абраши, 75, Драгун, 82В другом матче Австрия оказалась сильнее Норвегии - 2:1.: Грегорич, 35, Забитцер, 54 (пен.), Холанд, 66: Ярстейн, Алеесами, Аер, Региниуссен, Элабделлауи, Торсби (Линнес, 61), Норманн, Берге, Йохансен (Хенриксен, 68), Кинг (Сёрлот, 64), Холанд: Шлагер, Пош, Ляйнер, Ульмер, Хинтереггер (Драгович, 40), Баумгартнер, Шлагер, Ильзанкер, Онисиво (Баумгартлингер, 86), Грегорич (Грбич, 79), Забитцер: Норманн, 51, Ляйнер, 68, Линнес, 76, Сёрлот, 78, Холанд, 85, Драгович, 87