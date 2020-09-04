Сборные Италии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Италии на своем поле сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.



Матч завершился со счетом 1:1.



Боснийцы открыли счет на 57-й минуте, отличился нападающий Эдин Джеко. Итальянцы сравняли счет через 10 минут благодаря точному удару Стефано Сенси.



1 тур



Италия - Босния и Герцеговина 1:1



Голы: Джеко, 57, Сенси, 67



Италия: Доннарумма, Бираги, Ачерби, Бонуччи, Флоренци, Барелла, Сенси, Пеллегрини (Кин, 86), Инсинье, Белотти (Иммобиле, 73), Кьеза (Дзаньоло, 71)



Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Чивич, 84), Ципетич, Шуньич, Санишанин, Вишча (Милошевич, 86), Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Ходжич (Бешич, 77)



Предупреждения: Белотти, 65, Цимирот, 79, Дзаньоло, 79, Бонуччи, 79