В матче 1-го тура Лиги наций сборная Италии на своем поле сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.
Матч завершился со счетом 1:1.
Боснийцы открыли счет на 57-й минуте, отличился нападающий Эдин Джеко. Итальянцы сравняли счет через 10 минут благодаря точному удару Стефано Сенси.
1 тур
Италия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 57, Сенси, 67
Италия: Доннарумма, Бираги, Ачерби, Бонуччи, Флоренци, Барелла, Сенси, Пеллегрини (Кин, 86), Инсинье, Белотти (Иммобиле, 73), Кьеза (Дзаньоло, 71)
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Чивич, 84), Ципетич, Шуньич, Санишанин, Вишча (Милошевич, 86), Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Ходжич (Бешич, 77)
Предупреждения: Белотти, 65, Цимирот, 79, Дзаньоло, 79, Бонуччи, 79
Сборные Италии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя
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