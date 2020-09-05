Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения COVID-19 матч будет перенесен на другую дату.
Несколько человек в сборной Чехии заболели коронавирусом, однако футболистов в этом числе нет. Отмечается, что у Чехии будет сформирован новый состав сборной.
В матче 1-го тура Лиги наций Чехия одержала победу над Словакией со счетом 3:1.
Напомним, что за Чехию выступает полузащитник "Спартака" Алекс Крал.
Матч Чехия - Шотландия состоится согласно плану, несмотря на коронавирус
Матч 2-го тура Лиги наций между Чехией и Шотландией пройдет 7 сентября.
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