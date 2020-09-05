Тренер сборной Венгрии - о матче с Россией: будет сложнее, чем с Турцией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча против команды России в рамках Лиги наций.

Фото: ajansspor.com

"Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто", - передает слова Росси официальный сайт УЕФА.



Напомним, что встреча сборных Венгрии и России начнется 6 сентября в 19:00 по Москве на "Пушкаш-Арене" в Будапеште. В первом туре Лиги наций россияне обыграли команду Сербии со счётом 3:1, а венгры в гостевом матче одержали минимальную победу над сборной Турции (0:1).