Черчесов: год прошел, требования у футболистов притупились

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Венгрии в матче 2-го тура Лиги наций.

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"На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу, мы, к сожалению, допустили это и поплатились двумя пропущенными мячами. Но потом игра опять выравнялась. Хоть соперник и имел территориальное преимущество, но инициативу мы больше не отдавали.



Что касается позиции Караваева, то ситуация подсказывала нам, что в прошлом матче он должен выйти слева в защите, а в этой игре нужно было сдерживать левый фланг соперника. Ионов чуть наелся, 2 игры на таком уровне выдерживать сложно. Сегодня он отработал, что впереди, что сзади, но надо было помочь ему, поэтому Караваев и вышел. Он справился со своей задачей.



Действительно, сборную мы давно не видели. 2 игры - 2 победы. Нам есть над чем поработать, и ребята сейчас от меня это услышали. У тренерского штаба сейчас будет пару дней, чтобы выдохнуть, потом будем анализировать игры. Футболисты знают, над чем надо будет работать. Все-таки год прошел, и требования у них притупились. Отсюда мы видим какие-то вещи, которые до сих пор с нами не происходили", - сказал Черчесов в эфире "Матч Премьер".