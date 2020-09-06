"Я бы не сказал, что игра получилась непростая. Очень важно, что наша команда в обеих встречах играла уверенно. Нет никакого комплекса, который есть у наших клубов в еврокубках, выходят и за счет класса добывают победу. В прошлом году мы наблюдали, как клубы, занимающие последние места в своих чемпионатах, обыгрывали наших лидеров. Так что эта уверенность — очень важное качество", - приводит слова Газзаева "Спорт-экспресс".
Встреча сборных России и Венгрии завершилась победой россиян со счетом 3:2. В составе национальной команды голами отличились полузащитники Антон Миранчук, Магомед Оздоев и защитник Марио Фернандес. После 2-х туров Лиги наций сборная России с 6 очками занимает 1 место в своей группе.
Следующие матчи национальной команды состоятся в первой половине октября против сборных Турции и Венгрии.
Газзаев: сборная России побеждает за счет класса
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Венгрией в рамках 2-го тура Лиги наций.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!