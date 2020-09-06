"Наверное, это вопрос психологии. Быстрый третий гол нас немного успокоил, а на этом уровне такое не прощают. Но хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные 3 очка", - сказал Кудряшов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что к 46-й минуте встречи сборная России выигрывала с разницей в 3 мяча, но затем пропустила 2 гола от венгров. После 2-х туров Лиги наций сборная России с 6 очками возглавляет 3-ю группу Лиги В.
Кудряшов - о двух пропущенных мячах в матче с Венгрией: это вопрос психологии
Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился мнением о том, почему команда пропустила два мяча в матче Лиги наций с Венгрией (3:2).
Фото: Christian Charisius/dpa
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