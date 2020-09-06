Лев - о матче с Швейцарией: мы заслуживали забить второй гол. Дважды вести в счете и ни разу не выиграть - это раздражает

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча 2-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1).

Фото: сборная Германии

"Как и в игре с Испанией, мы заслуживали забить второй гол, что обезопасило бы нас. Мы позволили сопернику вернуться в игру, отсюда такой результат.



Дважды вести в счете и ни разу не выиграть - это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем атаковать. Сейчас наша проблема в том, что мы не способны завершать матчи в нашу пользу", - передает слова главного тренера немецкой сборной пресс-служба УЕФА.



Напомним, что игра 1-го тура Лиги наций между сборными Германии и Испании также завершилась ничьей со счетом 1:1. Отметим, что Бундестим пропустила гол от испанцев на 6-й компенсированной минуте.



После 2-х туров сборная Германии с 2 очками занимает 3 место в 4-й группе Лиги А.