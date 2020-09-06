Уткин: я не вижу у сборной России завтрашнего дня

Комментатор и футбольный блогер Василий Уткин поделился мнением о игре сборной России в матчах Лиги наций против Сербии и Венгрии.
Фото: tvrain.ru
"Я являюсь черчесоскептиком. Я уже говорил много раз, что не вижу у сборной завтрашнего дня. Сейчас я вижу команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у неё это получается очень неплохо, надо отдать ей должное.

Сборная России может достаточно стабильно обыгрывать команды, которые ей уступают или примерно равны по общим качествам. Но в Лиге наций мы в следующем году поднимаемся в высший дивизион, а там собраны команды, с которыми сборная России играть не может", - заявил Уткин в видео на своем YouTube-канале.

1 место в группе по итогам 6-и туров Лиги наций позволит сборной России подняться в Лигу А.

Напомним, что после победы над сборными Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) россияне с 6 очками возглавляют свою группу Лиги наций. В рамках этого турнира в октябре команда Станислава Черчесова проведет 2 домашних матча против Турции и Венгрии.

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Теги: Уткин Черчесов Сборная России
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