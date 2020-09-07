РФС и Adidas обсуждают бело-синюю форму для ЧМ-2022

Сборная России может выступить на чемпионате мира-2022 в бело-синей форме.
Сообщается, что РФС и Adidas уже обсуждают такой вариант формы.

В бело-синей форме сборная России выступала на ЧМ-2002, который прошел на полях Южной Кореи и Японии.

Сейчас сборная России играет в красном цвете с белыми элементами.

3-го сентября подопечные Станислава Черчесова обыграли Сербию (3:1), а 6-го сентября Венгрию (3:2).

"Спорт-экспресс"

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