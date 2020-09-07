Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии. Они привели в отель девушек

Футболисты "МЮ" и "Ман Сити" Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден отстранены из сборной Англии.

football365.com

FA проведет расследование в отношении футболистов.



Игроки нарушили карантин, пригласив в отель девушек после матча Лиги наций с Исландией. По медицинскому протоколу игрокам английской сборной нельзя контактировать с кем-либо кроме членов делегации национальной команды во время гостевых матчей. Об этом сообщает BBC.



Матч Лиги наций Исландия - Англия завершился со счетом 0:1. В следующей игре Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 8 сентября в Копенгагене.