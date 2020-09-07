Казахстан дома проиграл Белоруссии

Встреча завершилась со счетом 1:2.
Лига наций УЕФА
2 тур
Казахстан - Белоруссия 1:2
Гол: Аимбетов, 62 - Бордачёв, 52, Лисакович, 86
2 тур
Казахстан - Белоруссия 1:2
Гол: Аимбетов, 62 - Бордачёв, 52, Лисакович, 86
Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Марочкин, Суюмбаев, Абикен, Бейсебеков, Вороговский, Исламхан, Федин (Куат, 64), Аимбетов (Хижниченко, 72)
Белоруссия: Гутор, Мартынович, Золотов, Бордачёв, Наумов, Стасевич, Эбон, Яблонский, Нехайчик (Подстрелов, 80), Драгун, Скавыш (Лисакович, 56)
Предупреждения: Бейсебеков, 15, Суюмбаев, 40, Эбон, 73, Малый, 88