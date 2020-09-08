Роналду - о 100 голах за сборную: впереди рекорд. Иду шаг за шагом

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 2-го тура Лиги наций со сборной Швеции.

Фото: Reuters

- Я не читаю новости и не реагирую на провокации. Это лишь чье-то мнение. То, что я сделал по ходу карьеры, говорит само за себя.



Что касается голов, я очень рад. Во-первых, потому что победила команда, это было нашей целью. А уже потом – сотый и сто первый голы. Сколько я буду играть? Все в руках бога. Я чувствую себя хорошо, играя с молодежью. Теперь впереди рекорд. Я иду шаг за шагом, никакой одержимости нет, – сказал Роналду в эфире RTP.



Напомним, во вчерашнем матче со сборной Швеции форвард открыл счет, искусно исполнив штрафной. Роналду отправил мяч в ворота точным ударом с 23-х метров. В середине второго тайма Криштиану оформил дубль, забив 101-й гол за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. Он является рекордсменом по количеству мячей за сборную - 109. Чтобы обновить рекорд, португальцу нужно забить еще 8 голов.



В данный момент португальцы находятся на первом месте в своей группе. У подопечных Фернанду Сантуша три очка. Столько же у сборной Франции.



Напомним, сборная Португалии является действующим и единственным обладателем титула Лиги наций.