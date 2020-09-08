- Я думал, что сегодня мы отметим 100 голов. Но получился 101! Поздравления Криштиану, с новыми достижениями, - написал Пеле в твиттере.
Напомним, во вчерашнем матче со сборной Швеции в рамках 2-го тура Лиги наций Роналду оформил дубль, забив 101-й гол за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. Он является рекордсменом по количеству мячей за сборную - 109. Чтобы обновить рекорд, португальцу нужно забить еще 8 голов.
Пеле поздравил Роналду с превышением отметки в 100 голов за сборную
Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с очередным достижением.
Фото: Getty Images
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