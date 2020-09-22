В составе национальной команды России голами отличились Дарья Яковлева, Наталья Машина и Нелли Коровкина. После победы на Эстонией команда Елены Фоминой с 12 очками вышла на 2-е место в турнирной таблице группы А. Лидирует в группе сборная Нидерландов.
Напомним, что напрямую в финальный турнир чемпионата Европы квалифицируются 9 победителей групп и 3 лучшие команды из числа занявших вторые места.
Следующий матч женская сборная России проведет 23 октября против команды Словении.
Женская сборная России уверенно обыграла Эстонию в матче отбора на Евро
Матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы между женскими сборными России и Эстонии завершился победой россиянок со счётом 3:0.
Фото: РФС
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