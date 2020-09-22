Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов

Экс-наставник "Интера" и "Аякса" Франк де Бур станет новым главным тренером сборной Нидерландов.

Фото: Reuters

Контракт со специалистом будет подписан на два года. В тренерский штаб войдет известный экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой. Официально об этом будет объявлено до следующей недели.



Последним местом работы де Бура был клуб MLS "Атланта Юнайтед".



Ранее сборную тренировал Рональд Куман, который теперь является наставником "Барселоны".



Источник: De Telegraaf