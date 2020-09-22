Контракт со специалистом будет подписан на два года. В тренерский штаб войдет известный экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой. Официально об этом будет объявлено до следующей недели.
Последним местом работы де Бура был клуб MLS "Атланта Юнайтед".
Ранее сборную тренировал Рональд Куман, который теперь является наставником "Барселоны".
Источник: De Telegraaf
Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
Экс-наставник "Интера" и "Аякса" Франк де Бур станет новым главным тренером сборной Нидерландов.
Фото: Reuters
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