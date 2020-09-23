"Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны. И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелётов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого будем строить подготовку", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Контрольная встреча сборных России и Швеции состоится 8 октября в Москве. Стадион пока не сообщается. Начало матча - в 19:30 по Москве.
Напомним, что в рамках Лиги наций национальная команда России проведет 2 домашних матча против Турции и Венгрии 11 и 14 октября соответственно. Также в одной группе с россиянами находится команда Сербии. После 2-х туров команда Станислава Черчесова с 6-ю очками возглавляет группу 3 Лиги В.
Черчесов прокомментировал перенос матча со Швецией в Москву
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву.
Фото: РФС
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