По информации источника, если УЕФА по-прежнему будет настаивать на проведении игр без зрителей, то наиболее вероятным местом проведения контрольного матча будет "ВЭБ Арена". Если же позиция изменится, то провести игры сборной России не только со шведами, но и с командами Венгрии и Турции, могут на "Лужниках" или "Открытие Арене".
Напомним, что товарищеский матч команды Станислава Черчесова со Швецией запланирован на 8 октября. В рамках Лиги наций домашние встречи сборной России с Турцией и Венгрией пройдут 11 и 14 октября соответственно.
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина
Для товарищеского матча сборной России со Швецией рассматриваются "ВЭБ Арена", "Лужники" и "Открытие Арена"
Перенесенный в Москву товарищеский матч сборных России и Швеции, скорее всего, состоится на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ Арене".
Фото: ПФК ЦСКА
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