В октябре подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с командой Швеции, а также встретятся с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций. Все игры пройдут в России.
Источник: пресс-служба сборной России
Александр Жиров и Илья Кутепов получили вызов на октябрьские матчи в сборную России
Пресс-служба сборной России объявила список игроков, которые получили вызов в национальную команду на октябрьские сборы в Новогорске.
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