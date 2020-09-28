"Пришёл с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Из сборной ещё не связывались со мной. Я очень рад вызову. Главное для меня сейчас - сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю", - передает слова Жирова "Чемпионат".
Жиров является воспитанником "Динамо" из Барнаула. За "Зандхаузен" выступает с 2018 года. В пятницу, 2 октября, команде Жирова предстоит домашний матч в рамках 3-го тура второй Бундеслиги против "Санкт-Паули".
Александр Жиров прокомментировал вызов в сборную России
Защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров отреагировал на дебютный вызов в сборную России.
Фото: ФК "Зандхаузен"
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