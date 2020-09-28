Первый канал покажет матч Россия - Турция

Первый канал покажет матч 3-го тура Лига наций между сборными России и Турции.

Фото: РФС

Встреча состоится 11 октября в Москве. Начало - в 21.40 мск.



Россия в двух турах набрала максимально возможные 6 очков, обыграв сборные Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Турция набрала одно очко в двух встречах. Турки проиграли венграм со счетом 0:1, а также сыграли вничью с Сербией.