Встреча состоится 11 октября в Москве. Начало - в 21.40 мск.
Россия в двух турах набрала максимально возможные 6 очков, обыграв сборные Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Турция набрала одно очко в двух встречах. Турки проиграли венграм со счетом 0:1, а также сыграли вничью с Сербией.
Первый канал покажет матч Россия - Турция
Первый канал покажет матч 3-го тура Лига наций между сборными России и Турции.
Фото: РФС
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