Источник: УЕФА планирует провести матчи Армении и Азербайджана в Лиге Наций по расписанию

УЕФА не планирует переносить домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге Наций, несмотря на обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Фото: CNN

По информации телеграм-канала K/On/Off, УЕФА следит за обстановкой в Азербайджане и Армении, но не планирует менять календарь Лиги наций в отношении сборных этих стран. Матчи Армения - Грузия (запланирован на 11 октября) и Азербайджан - Кипр (запланирован на 13 октября) на данный момент должны пройти в соответствии с расписанием.



Напомним, 27 сентября 2020 года вновь обострилась обстановка в районе Нагорного Карабаха, конфликт перешел в вооруженную стадию, обе страны ввели на своих территориях военное положение.