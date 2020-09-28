По информации телеграм-канала журналиста Сергея Егорова, появилась определенность с местом проведения октябрьских матчей сборной России. Товарищескую игру со сборной Швеции команда Станислава Черчесова проведет на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена", обе календарные встречи Лиги наций со сборными Турции и Венгрии - на "ВТБ Арене", домашнем поле московского "Динамо".
После двух туров Лиги наций сборная России с 6 очками возглавляет группу C дивизиона B. В первом матче наша команда обыграла Сербию 3:1, во втором была в гостях сильнее Венгрии 3:2. Встреча с сербами проходила на "ВТБ Арене".
Источник: сборная России сыграет со Швецией на "ВЭБ Арене", с Турцией и Венгрией - на "Динамо"
Сборная России товарищеский матч со шведами проведет на стадионе ЦСКА, матчи Лиги наций с турками и венграми - на "ВТБ Арене".
Фото: allstadions.ru
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