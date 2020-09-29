"Забирай своих обезьян и вали в Африку". Эвра рассказал о расистских письмах, которые приходят сборной Франции

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал президента федерации футбола этой страны Ноэля Ле Гре.

Фото: сборная Франции

Функционер в середине сентября заявил, что "проблемы расизма в футболе нет, либо она несущественна". Эти слова сильно возмутили Эвра.



"Ты очень хорошо знаешь, что происходит. Сколько расистских писем нам приходит?



"Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!"



Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные фекалиями", - приводит слова Эвра RMC Sport.



На счету защитника 81 матч в составе национальной команды Франции. Также Эвра выступал за "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".