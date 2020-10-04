"Узнал о вызове после тренировки. Мне позвонили друзья – поздравили. Впечатления только положительные. Рад быть здесь.
Саша Соболев первым меня поздравил из сборной. Мы с ним из одного города – Барнаула. Он сказал, что ждёт меня в сборной. А так многих ребят знаю. С остальными познакомился", - рассказал Жиров пресс-службе национальной команды.
Напомним, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции, а также игры в рамках Лиги наций с Турцией и Венгрией. Все встречи пройдут в Москве.
Жиров рассказал, с кем знаком из игроков сборной России
Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров прокомментировал вызов в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
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