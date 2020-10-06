"Возвращение в общие группы Александра и Алексея мы в праве ждать сразу после паузы на игры сборных. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Тренерский штаб сборной полностью это поддержал", - рассказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, что хавбек "Монако" Головин получил повреждение в августе в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Мецом" (1:0). 23 августа Миранчук, будучи на тот момент игроком "Локомотива", травмировался в дерби со "Спартаком" (1:2). 24-летний полузащитник продолжает лечение уже в составе "Аталанты".
Источник: пресс-служба сборной России.
Безуглов: возвращение Миранчука и Головина можно ждать на следующей неделе
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении от травм полузащитников национальной команды Алексея Миранчука и Александра Головина.
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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