Напомним, что оба игрока, выступающие в Европе, пропускают начало сезона из-за повреждений.
"Головина и Миранчука мы вправе ждать после сбора [через неделю] уже на поле, в общих группах. Динамика у них положительная", - прокомментировал состояние футболистов Безуглов, отметив, что в клубах не стали форсировать их восстановление.
Напомним, что Миранчук в игре со "Спартаком" получил надрыв мышц бедра. У Головина аналогичное повреждение, полученное в игре чемпионата Франции.
Ближайший матч сборная России проведет с командой Швеции. Игра будет носить товарищеский характер.
Источник: РФС
Врач сборной России: Головина и Миранчука мы вправе ждать через неделю уже на поле
Главный врач национальной команды Эдуард Безуглов прокомментировал состояние двух звезд российской сборной.
Фото: РФС
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