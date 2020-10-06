В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время. Оба футболиста изолированы, никаких симптомов заболевания у них нет.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.
Напомним, что в октябре сборная России проведет 2 домашних матча в рамках Лиги наций с командами Турции и Венгрии, а также товарищескую встречу со Швецией.
Источник: пресс-служба сборной России
У Джикии и Гильерме сомнительные результаты тестов на коронавирус
У футболистов сборной России Георгия Джикии и Маринато Гильерме по итогам одного из регулярно проводимых обследований получены сомнительные результаты тестов на COVID-19.
Фото: сборная России
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