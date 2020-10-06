Сборная России поздравила Владимира Путина с днем рождения Пресс-служба сборной России по футболу поздравила Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения. View this post on Instagram Поздравляем Президента России?скои? Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения. ? Желаем здоровья, жде?м на наших матчах и надеемся, что таких фото будет еще? больше. A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia) on Oct 7, 2020 at 12:21am PDT Главе государства исполнилось 68 лет. Путин занимает должность президента РФ с 7 мая 2012 года. Источник: "инстаграм" сборной России Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 11:19 Автор: Андрей Бабич Теги: Сборная России Путин Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 40 1 2 3 4 5