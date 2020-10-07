Ранее появилась информация, что у футболистов сомнительные тесты на коронавирус, однако никаких симптомов заболевания не наблюдается. По результатам тестов сборная России сделала официальное заявление, в котором подчеркнуто, что тесты остальных футболистов дали отрицательный результат.
Напомним, что завтра, 8 октября, сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции. Начало матча - в 19:15 по Москве на "ВЭБ Арене". Также 11 и 14 октября подопечным Станислава Черчесова предстоят встречи в рамках Лиги наций с Турцией и Венгрией соответственно.
Источник: РБ-Спорт
Джикия и Гильерме покинули расположение национальной сборной
Вратарь Гильерме и защитник Георгий Джикия сегодня утром покинули расположение сборной России.
Фото: сборная России
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